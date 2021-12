Paul de Leeuw volgt voor een nieuw televisieprogramma kinderen van tussen de tien en vijftien jaar die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte. Het programma wordt gemaakt door BNNVARA en moet naar verwachting in 2023 te zien zijn, laat de omroep desgevraagd aan NU.nl weten.

De Leeuw probeert er in het nog titelloze programma onder meer achter te komen hoe het leven eruitziet als je al zo jong ziek bent, welke impact het heeft op het gezin en hoe broertjes, zusjes en vrienden ermee omgaan.

In de serie worden gezinnen geportretteerd en moet duidelijk worden wat de kracht van het kind én de familie is. Hoewel het een zwaar onderwerp is, draait het programma volgens De Leeuw om hoop, levenslust en plezier.

"Ik ben diep onder de indruk van de kracht van de families en van de 'we willen niet zielig gevonden worden'-mentaliteit die ze hebben."

De Leeuw vertrok in oktober 2020 bij RTL, om weer programma's voor de publieke omroep te maken. Op dit moment is hij ook te zien in het BNNVARA-programma Busje komt zo.