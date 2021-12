Liefhebbers van Nederlands langstlopende soap Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) zijn wel wat schokkende verhaallijnen gewend, maar toch kwam het nieuws dat Babette van Veen en Joep Sertons uit de serie worden geschreven als een verrassing, ook voor de twee acteurs. RTL probeert de teruglopende kijkcijfers al langer omhoog te krikken. Hoe doet de zender dat dat? En werkt het?

32 seizoenen, een Televizier-Ring en tal van bekende acteurs die hun springplank vonden bij Goede Tijden, Slechte Tijden: de soap kan met recht een succes worden genoemd. De serie begon in 1990 met Arnie, Linda en Martine en leverde talloze spectaculaire momenten op waar jaren later nog altijd over gesproken wordt. De kenmerkende zomer-cliffhanger was hét moment waar serieminnend Nederland naar uitkeek en met het huwelijk van Lucas (Ferry Doedens) en Menno (Dave Mantel) haalde de soap zelfs wereldwijd de media.

Maar steeds minder mensen zijn nieuwsgierig naar de perikelen van de hoofdpersonages uit Meerdijk. Sinds 2015 zakt het kijkcijfergemiddelde en waar in 2014 nog 1.883.000 naar de seizoenspremière keken, waren dat er dit jaar nog maar 806.000. Daarnaast ging de soap vorig jaar terug van vijf naar vier afleveringen per week vanwege corona. GTST is nu van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien, op vrijdag heeft RTL 4 gekozen voor andere programma's.

Bij het praten over kijkcijfers moet een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Het aantal kijkers naar lineaire televisie zakt al jaren en mensen die later terugkijken, of vooruitkijken (via Videoland kunnen GTST-fans de afleveringen een week vooruitkijken) worden niet meegenomen in de lijsten van Stichting KijkOnderzoek. Het geeft dus een enigszins vertekend beeld. Toch is er genoeg reden voor de directie van RTL om steeds van richting te veranderen.

De bruiloft van Linda Dekker (Babette van Veen) en Erik Hamans (Jasper Faber) in 1997. De bruiloft van Linda Dekker (Babette van Veen) en Erik Hamans (Jasper Faber) in 1997. Foto: ANP

De verjonging van de cast werd in 2019 stopgezet: een aantal nieuwe acteurs moesten vertrekken en oud-gedienden kwamen terug. Zo keerde Cas Jansen terug als Julian Verduyn en kreeg Johnny Kraaijkamp jr. een rol als zijn schoonvader. Destijds zei de CEO van EndemolShine tegen NU.nl dat dit nieuwe gezin de veertigplusdoelgroep moest aanspreken. "We zijn hoopvol dat we de groep kijkers die zijn afgehaakt weer kunnen terugpakken."

Dat leek even te werken: in april 2020 constateerde Stichting KijkOnderzoek dat de cijfers significant stegen. De seizoensopener van het najaar van 2019 zakte nog tot 655.000 kijkers, maar in maart van 2020 keken gemiddeld alweer 955.000 mensen. Hoewel die cijfers sindsdien niet meer sterk zijn gedaald, lijkt RTL het nu toch weer over een andere boeg te gaan gooien.

In 2019 werd de (schoon)familie van Julian Verduyn (Cas Jansen) bekendgemaakt. Johnny Kraaijkamp jr. speelt zijn schoonvader. In 2019 werd de (schoon)familie van Julian Verduyn (Cas Jansen) bekendgemaakt. Johnny Kraaijkamp jr. speelt zijn schoonvader. Foto: BrunoPress

Voor het weekend werd er een nieuw hoofdstuk aan de soap toegevoegd: Linda Dekker (Babette van Veen) en Anton Bouwhuis (Joep Sertons) vertrekken uit Meerdijk. Dit tot teleurstelling van Van Veen, die al sinds de eerste aflevering betrokken is bij de serie en na een afwezigheid van zo'n negen jaar (in 2005 keerde ze ook al kort terug) weer in de soap geschreven werd. "Ik was best wel in shock. We zagen het niet aankomen", aldus Van Veen over het plotselinge vertrek. De actrice is niet boos. "Ik was meer een tikje beledigd. De laatste paar jaar waren heel zwaar. GTST verkeert al best wel lang in zwaar weer. De kijkcijfers zijn niet goed. We hebben een aantal jaar achter de rug gehad waarin we steeds donderpreken kregen van de leiding", zei de 53-jarige Van Veen zondag in De Perstribune.

Linda en Anton er dus uit, en nieuwe personages zoals Abby Rose (Jada Borsato) erin. In RTL Boulevard vertelde Sertons dat dat onderdeel is van de nieuwe strategie. "Ze willen gaan werken met een kleinere cast en meer gastrollen." Of de tijd van kijkcijferonbezorgdheid hiermee voorbij is, moet nog blijken.