KINK stapt naar de rechter om de verlenging van de landelijke FM-frequenties terug te draaien. De radiozender aast al lange tijd op een plek in de ether, maar kreeg die kans niet omdat de frequenties vanwege de pandemie niet opnieuw werden verdeeld.

De huidige zendvergunningen zouden op 31 augustus 2022 aflopen en daarna volgens de Telecommunicatiewet herverdeeld moeten worden. Het demissionaire kabinet besloot eerder dit jaar echter de huidige frequenties met drie jaar te verlengen. Het ging om een noodverlenging, zodat radiostations konden herstellen van de afname van de advertentie-inkomsten in coronatijd.

KINK noemt het buitenproportioneel om vergunningen die pas in september 2022 aflopen nu al met drie jaar te verlengen. Volgens het station is de advertentiemarkt al geruime tijd "spectaculair aan het herstellen".

"KINK beschouwt de voorgestelde noodverlenging dan ook als flagrante marktafscherming van partijen die hun lucratieve vergunningen koste wat het kost willen behouden en handig gebruik hebben gemaakt van de coronacrisis", staat in een verklaring.

Radiostation KINK, dat alternatieve popmuziek draait, keerde in februari 2019 na zeven jaar terug en is nu alleen via internet en DAB+ te beluisteren. In het luisteronderzoek over de maanden september en oktober behaalde de zender zonder FM-frequentie al een marktaandeel van 1 procent. Dat was de hoogste score voor KINK sinds de heroprichting.

Dj Michiel Veenstra, eerder werkzaam bij onder meer NPO 3FM, is programmaleider van KINK.