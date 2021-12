De veiligheidssituatie rond de uitzendingen van RTL Boulevard blijft zorgwekkend. RTL-directeur Sven Sauvé zegt tegen NRC dat het programma voorlopig niet wordt uitgezonden vanuit de studio aan het Leidseplein in Amsterdam.

"Ik mag daar inhoudelijk niet veel over zeggen, maar de veiligheidssituatie is nog steeds zeer serieus met maatregelen die onverminderd blijven. Of dat ooit nog zal afnemen, durf ik niet te zeggen", aldus Sauvé.

Het programma wordt sinds juli van dit jaar in een onbekende studio in Hilversum gemaakt. Na de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries werd om veiligheidsredenen besloten RTL Boulevard vanaf een geheime locatie uit te zenden. De misdaadjournalist was kort voor de aanslag op zijn leven te gast in de studio aan het Leidseplein.

Na de moord op De Vries ontving RTL Boulevard een melding over een dreigende situatie. Volgens de autoriteiten is er op dit moment geen reden om het beveiligingsniveau te verlagen.

'Dit kan ieder programma overkomen'

Volgens Sauvé zijn de media na de moord op De Vries in een nieuwe fase terechtgekomen: "In dit geval heeft dit het leven gekost van een zeer gewaardeerde collega en is de dreiging overgeslagen naar Boulevard. Maar dit kan ieder programma overkomen. Het vrije woord ligt echt onder vuur."

Over de specifieke dreiging kan Sauvé niet veel zeggen. "Ik kan alleen speculeren. En dat doe ik niet, want het gaat om de veiligheid van collega's." Hij benadrukt in het interview met NRC dat de situatie nog altijd verre van normaal is. "Ik denk dat dit makkelijk kan overslaan naar andere mediapartijen, we zijn echt een grens over."

In de rechtbank in Amsterdam begint maandag de tweede inleidende zitting van de zaak rond de moord op De Vries. Delano G. (22) en Kamil E. (35) zijn de verdachten.