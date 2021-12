Het nieuwe seizoen van Maestro is zondag van start gegaan met 1,3 miljoen kijkers. Naar de start van Linda's Wintermaand, met André van Duin en Nikkie de Jager, keken 811.000 mensen.

Bij NPO1 werd een special van Paul de Leeuw met Sinterklaas uitgezonden. Naar Sint & De Leeuw keken 954.000 mensen.

De best bekeken programma's van zondag waren de diverse registraties van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, via Ziggo Sport en Ziggo Sport Select. Omdat de race enkele keren stilgelegd moest worden, heeft Stichting KijkOnderzoek de uitzending opgeknipt in diverse losse uitzendingen.

Gemiddeld keken via Ziggo Sport zo'n 1,6 miljoen mensen naar de Formule 1-race, via Ziggo Sport Select waren dat er 1,07 miljoen.