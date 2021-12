Babette van Veen heeft wel even moeten slikken toen ze werd ontslagen bij Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice, die al in de eerste aflevering van de RTL 4-soap in 1990 te zien was, was een "tikkeltje beledigd" dat ze uit de serie werd geschreven.

Van Veen hoorde zo'n half jaar geleden dat haar personage Linda Dekker samen met haar man Anton, gespeeld door Joep Sertons, vanuit Meerdijk gaat emigreren naar Bonaire. Binnenkort zijn ze voor het laatst te zien. "Ik was niet boos, meer een tikkeltje beledigd eigenlijk", blikt Van Veen zondag terug in het Omroep MAX-programma De Perstribune op NPO Radio 1.

Voor de actrice was het lastig omdat de afgelopen jaren bij de soap niet makkelijk zijn geweest. "GTST zit al lang in zwaar weer, de kijkcijfers zijn al heel lang niet goed dus we hebben een aantal jaar achter de rug waarbij we steeds donderpreken kregen van de leiding." Of RTL-baas Peter van der Vorst de cast ook heeft toegesproken kan ze zich niet herinneren. "Maar het was natuurlijk heel lang vijf voor twaalf, omdat het gewoon niet goed ging."

'Keuze zelf niet gemaakt'

Van de acteurs werd daarom volgens Van Veen veel gevraagd. "Veel flexibiliteit en het roer werd steeds omgegooid. Er werden steeds allemaal andere dingen geprobeerd", zegt ze. "We hebben toespraken gehad van: jongens, het is nu of nooit, waardoor je constant op scherp staat."

Zo werden eerder, na een onderzoek onder kijkers, jongere acteurs ontslagen. Nu zijn Van Veen en Sertons dus aan de beurt. "De ene keer ga je naar rechts en de andere keer naar links", relativeert de actrice. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik deze keuze zelf niet had gemaakt. Ik vind mezelf een waardevolle kracht. Het lastige vind ik: we houden met z'n allen die boot drijvende, maar ze kieperen jou over de reling omdat ze denken dat ze jou niet nodig hebben. Dat vond ik eigenlijk het pijnlijkst."