Goede Tijden, Slechte Tijden verkeert al lange tijd in zwaar weer, vertelt Babette van Veen zondag in De Perstribune. De acteurs kregen daardoor "steeds donderpreken van de leiding". Vorige maand werd bekendgemaakt dat er in het programma geen ruimte meer is voor Van Veen en Joep Sertons, die als stel te zien waren.

"Ik was best wel in shock. We zagen het niet aankomen", vertelt Van Veen over haar plotselinge vertrek uit de soap. De actrice weet al ongeveer een half jaar dat ze uit het programma geschreven wordt.

Toch is ze niet boos. "Ik was meer een tikje beledigd. De laatste paar jaar waren heel zwaar. GTST verkeert al best wel lang in zwaar weer. De kijkcijfers zijn niet goed. We hebben een aantal jaar achter de rug gehad waarin we steeds donderpreken kregen van de leiding."

Die donderpreken waren volgens Van Veen toespraken waarin gezegd werd dat het "nu of nooit was". Doordat het niet goed ging werd er veel van de acteurs gevraagd, legt ze uit. "Veel flexibiliteit. Het roer werd steeds omgegooid."

Ook kon Van Veen zich de laatste tijd niet altijd meer vinden in de verhaallijn. "Op een gegeven moment zat ik om acht uur 's avonds een vibrator uit te pakken, dat vond ik wel heel heftig." In haar optiek is dat niet waar het programma voor zou moeten staan. "Ik denk: er kijken toch ook kinderen?"