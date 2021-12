NPO 3FM bouwt op 11 december sowieso het Glazen Huis op in Amersfoort. Van een grote massa fans ter plekke zal echter geen sprake zijn. Er wordt nu uitgegaan van een editie waarbij maximaal duizend mensen in een afgesloten gebied een kijkje kunnen nemen bij de dj's die zich laten opsluiten voor het goede doel, vertelt projectleider Patrick van der Tol zaterdag aan het AD.

Met deze plannen is rekening gehouden met de coronamaatregelen die tot 19 december gelden. Een woordvoerder van 3FM laat desgevraagd weten dat de plannen kunnen veranderen en afhankelijk zijn van de maatregelen die tijdens Serious Request, van 20 tot en met 24 december, zullen gelden.

Bezoekers mogen, zoals nu is bedacht, tot 17.00 uur en alleen met een coronatoegangsbewijs en mondkapje het terrein op. "Duizend mensen tegelijk. Dat klinkt veel, maar het terrein is groot. We hebben aan de toegangspoort een systeem dat telt hoeveel personen er binnen zijn. Op het terrein zelf lopen beveiligers én toezichthouders", vertelt Van der Tol aan het AD.

Bang voor gedrang bij het Glazen Huis is de projectleider niet. "Natuurlijk kunnen aanwezigen even stilstaan, kijken wat er gebeurt en een foto maken. Maar als er ophopingen ontstaan, vragen wij mensen door te lopen." Volgens Van der Tol is ook de gemeente niet bang dat het misgaat. "We hebben goed contact met hen en bespreken meerdere scenario's. Op de manier waarop we het nu doen, kunnen we indien nodig op- en afschalen."

De optredens van artiesten zullen plaatsvinden op een binnenlocatie, vertelde een woordvoerder eerder al. Daar zal geen publiek bij aanwezig zijn, aldus Van der Tol.