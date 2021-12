De campagne Ga voetballen als Oranje van de KNVB is door de Europese voetbalbond UEFA beloond met de GROW Award. De Nederlandse voetbalbond schakelde Snelle in om de jongste jeugd (vier tot en met twaalf jaar) enthousiast te maken over voetbal nadat de toeloop door de coronapandemie was teruggelopen.

Snelle schreef het lied Limonade, waarvoor hij inspiratie opdeed toen hij langs de lijn zijn jongere broertjes zag voetballen. In de bijbehorende videoclip - volgens de KNVB een ode aan het amateurvoetbal - zijn jongens en meisjes te zien die ervan dromen om te voetballen als hun helden in Oranje.

De jury loofde de campagne vanwege het duidelijke doel en was onder de indruk van de manier waarop de doelgroep bereikt werd met de hulp van een bekende artiest.

De UEFA GROW Award wordt om de twee jaar uitgereikt om initiatieven en successen van de 55 leden van de Europese voetbalbond te belonen en te stimuleren.