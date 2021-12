Robert Doornbos verdwijnt na negen jaar als analyticus van de Formule 1. In navolging van commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij krijgt ook de voormalig autocoureur geen contract bij de nieuwe zender Viaplay van het Scandinavische NENT, dat vanaf 2022 de rechten van de Formule 1 heeft.

"NENT kiest helaas niet voor mij als analyticus. Ze gaan een andere route in", zegt Doornbos vrijdag in gesprek met BN DeStem. Het is nog niet duidelijk wie wel de analyticus wordt bij Viaplay.

De veertigjarige Doornbos was negen jaar lang het vaste gezicht voor de analyses bij de Formule 1. De Rotterdammer werd in 2013 door Sport1, de voorloper van het huidige Ziggo Sport, als analyticus vastgelegd nadat de sportzender de uitzendrechten van de Formule 1 had overgenomen van RTL.

Doornbos was van 2004 tot 2006 als rijder actief in de Formule 1. In dienst van Minardi en Red Bull Racing reed hij elf races in de koningsklasse van de autosport. Zijn beste resultaat is een twaalfde plaats bij de Grand Prix van China en de GP van Brazilië in 2006.

Het nieuws van Doornbos volgt twee dagen nadat bekend is geworden dat Mol en Plooij niet meegaan naar Viaplay. Mol zal daardoor na dertig jaar verdwijnen als commentator bij de Formule 1. Plooij was verdeeld over twee periodes elf jaar pitreporter.

Het commentaar bij de Formule 1-races wordt vanaf volgend jaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Amber Brantsen zal de vaste presentatrice zijn. Zij komt over van de NOS, waar ze sinds 2017 nieuwslezer was.