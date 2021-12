In een speciale aflevering van het EO-programma Ik mis je praat presentator Arjan Lock met drie overlevenden van de Slag om de Schelde in 1944.

Over de beroemde slag in de Tweede Wereldoorlog is een onlangs bekroonde film gemaakt, maar op zaterdag 11 december wordt bij NPO2 het verhaal dus door de betrokkenen zelf verteld.

Lock spreekt hiervoor met Johan Provoost, Joke Brouwer-Niesthoven en Maaike de Wolf-Mol. Alle drie hebben ze tijdens de slag een of meerdere dierbaren verloren door bombardementen of vergeldingsacties van de Duitsers.

"De emotie waarmee ze mij hun verhaal vertelden, raakte me enorm", laat de presentator in een verklaring weten. "Het is niet te bevatten wat deze mensen hebben moeten doorstaan. En vooral dat je de verschrikkingen van toen je hele leven met je meedraagt."