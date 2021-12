Een speciale uitzending van het programma Frontberichten is donderdagavond door 1,2 miljoen kijkers gezien. Jeroen Pauw ging in gesprek met zorgmedewerkers die tijdens de coronacrisis over hun ervaringen op het werk vloggen.

In de live-uitzending kwamen onder anderen arts Gor uit Utrecht en verpleegkundige Ellen uit Almelo aan het woord. Ook sprak Pauw met deskundigen over de toename van het aantal ziekenhuisopnames van mensen met COVID-19. Vorig jaar werd Frontberichten regelmatig uitgezonden en kwam het zelfs in aanmerking voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf en een Gouden Roos.

Er gingen onlangs stemmen op om het programma tijdens de huidige coronagolf weer terug te brengen op televisie, maar bedenker Geertjan Lassche zag dat zelf niet zitten. Hij zei tegen NU.nl dat het programma niet meer zo authentiek en urgent zou voelen.

Het BNNVARA-programma was met meer dan 1,2 miljoen kijkers goed voor de vijfde plaats op de lijst met de 25 best bekeken programma's van de dag. De meeste kijkers waren er voor het NOS Journaal van 20.00 uur: daarvoor schakelden ruim 2,1 miljoen mensen naar NPO1.