Nikkie de Jager roept al jaren dat ze niets liever wil dan eens een video opnemen met Adele en nu is dat gelukt: de YouTuber is naast Paul de Leeuw de enige Nederlander die de 33-jarige zangeres mocht spreken over haar nieuwe album 30. De visagist laat donderdag aan NU.nl weten dat het een droom was die uitkwam, en dat ze best even een traantje heeft moeten laten.

"Jarenlang riep ik het: ik wil met Adele werken! En toen we het mailtje kregen, heb ik heel hard gehuild omdat ik het niet geloofde. Toen ik klaar was met huilen, heb ik nog meer gehuild omdat ik dacht: hoe gaat dit gebeuren?", aldus De Jager in een reactie tegenover NU.nl.

De YouTuber droomde al jaren van een interview met Adele en dat het nu echt ging gebeuren, leverde flink wat spanning op. "Maar toen ze in de studio verscheen, was het weg. Want ze is heel goed in alle spanning weghalen."

De Jager kreeg 45 minuten de tijd om Adele te interviewen terwijl ze een hele look aanbracht bij de zangeres. "Ik beschrijf het een beetje als een goed gesprek voeren in een escaperoom: je wil wel, maar het kan niet altijd, dus je moet door, haha."

Voor De Jager was het interview een ultieme droom. "Dus eigenlijk ben ik nu een beetje droomloos. Maar als ik één ding hiervan heb geleerd, is het wel dat ik met sterren praten een van de leukste dingen vind om te doen. Dus Dwayne 'The Rock' Johnson, Harry Styles, Beyoncé: bel me, ik heb tijd, let's do it, haha."