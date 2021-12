Op de pagina's van Elle is geen echt bont meer te zien. Het modemagazine heeft besloten producten die van dierlijke vachten zijn gemaakt in de ban te doen, meldt Reuters.

Elle heeft 45 uitgaven die in verschillende delen van de wereld verschijnen. De ban op bont geldt voor alle edities. Alle tekenden een contract om geen bont meer op te nemen in de advertenties die in de bladen worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de websites en sociale media van Elle.

Adjunct-directeur Valéria Bessolo Llopiz licht de keuze toe: "Het is een mooie kans om bewustzijn over dierenwelzijn te verhogen en de vraag naar duurzame en innovatieve alternatieven voor bont te versterken in een humanere mode-industrie."

"Bont raakt uit de mode en is niet meer van deze tijd, vooral voor de jongere generatie die nu de belangrijkste klanten van de mode-industrie vormen", aldus Bessolo Llopiz. "Deze generatie wil dat mode verantwoordelijk, ethisch en vernieuwend is en dat gebeurt nu ook."

In dertien van de bladen is al langer geen bont meer te vinden, twintig edities voeren de maatregel per 1 januari 2022 in en de rest doet dat begin 2023. Eerder al zeiden andere grote modepublicaties, waaronder de Britse Vogue, het Amerikaanse InStyle, Cosmopolitan in het Verenigd Koninkrijk en Vogue in Scandinavië al vaarwel tegen bont in hun uitingen.

In de afgelopen jaren lieten verschillende grote merken, waaronder Gucci, al weten geen kleding meer te produceren waar echt bont voor wordt gebruikt.