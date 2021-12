Meghan Markle heeft ook in hoger beroep gewonnen van Associated Newspapers, de uitgever van tabloids MailOnline en The Mail on Sunday. De kranten hebben volgens de rechter inderdaad haar privacy geschonden met het publiceren van de brief die ze haar vader voorafgaand aan haar bruiloft schreef.

In de brief vroeg Markle haar vader de pers niet langer te woord te staan. Thomas Markle had nauwelijks contact met zijn dochter, maar werd wel regelmatig gevraagd naar haar aanstaande huwelijk met prins Harry. In de brief schreef ze onder meer dat haar vader "haar hart in een miljoen stukjes had gebroken".

Mail on Sunday publiceerde delen van de brief in 2019. Een rechter stelde eerder vast dat de krant met de publicatie van de veelbesproken brief van Markle haar privacy heeft geschonden. Ook is inbreuk gemaakt op haar auteursrecht, omdat in de artikelen een groot en belangrijk deel van de brief werd gepubliceerd.

Het team van Associated Newspapers beweerde in hoger beroep dat Markle het zelf niet zo nauw nam met haar privacy, omdat ze mee zou gaan werken aan een boek over haar leven. Markle zei in de rechtszaal eerder dat ze vergeten was dat ze haar medewerking had toegezegd en dat het niets veranderde aan het schenden van haar privacy.

De rechter heeft Markle nu dus opnieuw gelijk gegeven.