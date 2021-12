Naar de zesde aflevering van Ranking the Stars, dit seizoen gepresenteerd door Eddy Zoëy, hebben woensdagavond nog geen 100.000 mensen gekeken. Het programma zakte van 125.000 kijkers vorige week, naar 98.000 deze week.

De eerste uitzending van dit seizoen, op 27 oktober, werd nog door 285.000 mensen bekeken. Dat aantal lag al een stuk lager dan toen Paul de Leeuw het programma nog presenteerde. Een jaar geleden keken 472.000 mensen naar de eerste aflevering.

Dit jaar doen onder anderen Patricia Paay, Gaby Blaaser en Ferry Doedens mee. Een week geleden zakte het kijkcijfersaantal al naar 125.000 kijkers, RTL liet toen desgevraagd door NU.nl weten niets te veranderen aan het programma dat iedere woensdag om 20.30 uur te zien is bij RTL5.

"Kijkcijfers zijn al lang niet meer alleen relevant één dag na de eerste uitzending. Met uitgesteld kijken op platformen als RTL XL en Videoland kijken mensen wanneer het hen uitkomt. Overall zijn we tevreden met de marktaandelen van het nieuwe seizoen van Ranking the Stars. Het programma zit in een nieuw jasje en moet zijn plek opnieuw vinden, daarom schommelt het nog een beetje. Maar het levert wel een bijdrage aan de totale hoge marktaandelen die we als zendergroep op dit moment hebben. Iets wijzigen aan de programmering is dus niet aan de orde", aldus RTL.

Ook Eddy Zoëy heeft al eens gereageerd op de lage kijkcijfers en de negatieve reacties op zijn presenteren. "Ik ga nu eens even een zendermanagertje spelen, want bij RTL 5 zeggen ze namelijk: 'Het gaat niet om het kijkcijfer, het gaat om het target van een zender'", zei hij tegen Radio 538.