Olav Mol is overvallen door het nieuws dat hij niet als Formule 1-commentator meegaat naar de nieuwe zender Viaplay. "Dit komt voor ons ook als een donderslag bij heldere hemel", zegt Mol in een eerste reactie tegen het AD.

Streamingdienst Viaplay, die vanaf januari de uitzendingen van de Formule 1 overneemt van Ziggo, maakte woensdag bekend dat het commentaar bij de races vanaf januari wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Het betekent dat Mol, die de Formule 1 al zo'n dertig jaar van commentaar voorziet, niet met de sport meeverhuist naar de nieuwe zender. Mol zegt dat hij ook niet in met het Scandinavische Viaplay gesprek is geweest. "Net zoals we nog niet met Ziggo hebben gesproken, omdat we naar een enorme apotheose toewerken in dit seizoen."

Mol zegt tegen de krant dat hij het besluit wel begrijpt. "Als ze een andere kant op willen, staat ze dat natuurlijk vrij. Je weet altijd dat die kans bestaat als een nieuwe partij instapt. In het verleden gebeurde dat nooit, nu wel. In de sportwereld is dat natuurlijk niet zo vreemd. Daar hou je in je achterhoofd altijd rekening mee."

Fans van de 59-jarige presentator hoeven overigens nog geen afscheid te nemen van de stem van Mol. Met zijn online radiostation Grand Prix Radio zegt Mol nog voor zeker een jaar de radiorechten te bezitten en de racesport op die manier nog te kunnen verslaan.

Afgelopen voorjaar werd bekend dat de Nederlandse F1-rechten van Ziggo naar de Nordic Entertainment Group (NENT) gaan. Daardoor zijn de races vanaf 2022 alleen nog te bekijken via Viaplay. Eerder werd ook bekend dat NOS-presentatrice Amber Brantsen overstapt naar Viaplay.