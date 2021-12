De beslissing van Mehmet Öz, beter bekend als televisiedokter Dr. Oz, om een gooi te doen naar een senaatszetel van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft direct gevolgen voor zijn carrière. Zijn programma The Dr. Oz Show wordt door de zender waarop de show dagelijks wordt uitgezonden in zowel New York als Philadelphia van de buis gehaald.

The Fox Station Group besloot hiertoe omdat het volgens een bron '"onmogelijk is om zijn tegenkandidaten evenveel zendtijd te bieden", meldt Deadline.

The Dr. Oz Show wordt in deze regio's, waar zijn potentiële stemmers wonen, elke dag om 14.00 uur 's middags uitgezonden en trekt veel kijkers. Fox heeft de programmering nu omgegooid en een ander programma op het tijdslot neergezet. Het contract dat Öz bij de zender heeft is onlangs verlengd tot 2023, maar vanwege zijn politieke aspiraties wordt hij tijdelijk op de reservebank gezet totdat duidelijk is of hij daadwerkelijk een Senaatszetel weet te bemachtigen.

De 61-jarige Öz, een Republikein, maakte zijn ambities dinsdag kenbaar op zijn website. "De hartslag van Amerika is rood en heeft een defibrillator nodig om weer tot leven te worden gewekt", meldde hij. Hij zou bij winst Pat Toomey, ook een Republikein, volgend jaar opvolgen.

De Turks-Amerikaanse Öz, een hartchirurg, was jarenlang een vaste gast in de talkshow van Oprah Winfrey om te praten en te adviseren over gezondheid. In 2009 kreeg hij zijn eigen programma The Dr.Oz Show. Dit wordt in Nederland uitgezonden op RTL 8.