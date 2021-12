Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen vanaf 2022 het commentaar bij de Nederlandse Formule 1-uitzendingen. Dat meldt Formule 1-aanbieder NENT woensdag in gesprek met RacingNews365. Het nieuws betekent dat er voorlopig een einde komt aan de loopbaan van Olav Mol, die al sinds begin jaren negentig de vaste stem is van de Formule 1.

"Nelson wordt de hoofdcommentator en Melroy wordt de cocommentator", licht NENT-topman Peter Nørrelund toe. "NENT heeft jarenlange ervaring met het verslaan van de Formule 1. Wij denken dat het de juiste wijze is om de sport te verslaan met een duo bestaande uit een commentator en een expert."

Mol verzorgt momenteel het commentaar op Ziggo Sport. "Ik heb zeer veel respect voor Olav Mol, die een belangrijk aandeel in de Formule 1 in Nederland heeft gehad", aldus Nørrelund. "We hebben echter ook onze visie op het produceren van de Formule 1. Daarbij hebben we straks vijftien mensen op locatie om de sport op zeer hoog niveau te presenteren in Nederland."

Sinds 1991 geef Mol commentaar bij Formule 1-races. Dat deed hij jarenlang voor RTL en SBS. Sinds 2013 is de Formule 1 niet meer vast te zien op het open net. Bij de overgang naar Sport 1 waren er ook enkele schermutselingen rond de aanstelling van Mol, waardoor hij dat seizoen niet bij alle races te horen. Sindsdien is Mol weer de vaste commentator, aangevuld door pitreporter Jack Plooij.

De Formule 1-races zullen met ingang van volgend jaar alleen nog te bekijken zijn via de streamingdienst van Viaplay, een dochterbedrijf van NENT. Het Zweedse bedrijf heeft de uitzendrechten overgenomen van Ziggo Sport. Volgens Nørrelund is het nieuwe commentaarduo de afgelopen weken uitvoerig getest.

De rechten zijn tot en met 2024 vastgelegd. Alle races en bijbehorende programma's over de Formule 1 zullen via de streamingdienst te zien zijn. Zes Grands Prix zijn straks gratis te bekijken, waaronder de race in Zandvoort.