Vandaag vindt de eerste openbare zitting in de rechtszaak tegen twee verdachten van de aanslag op de Groningse journalist Willem Groeneveld plaats. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee mannen van brandstichting en poging tot moord. Wat is er tot nu toe gebeurd?

De openbare zitting is een zogenoemde pro-formazitting. In zo'n zitting vertelt de rechter waar de verdachten precies van worden beschuldigd. Ook wordt dan vaak bekendgemaakt hoe ver justitie met het onderzoek is.

De twee verdachten zouden op 19 augustus 2021 naar het huis van de journalist zijn gegaan en een molotovcocktail in de hal van zijn woning hebben gegooid. Daarop ontstond brand. De journalist en zijn partner bleven ongedeerd.

Het OM gaat uit van brandstichting en poging tot moord in vereniging. Om 15.30 uur begint de eerste openbare zitting in de zaak.

Wat was de motivatie achter de aanslag?

Over de motivatie achter deze aanslag was kort na de aanhouding van de personen weinig bekend. Dagblad van het Noorden omschreef de twee verdachten als fanatieke ontkenners van het coronavirus. Volgens de krant zouden de mannen vaak aanwezig zijn bij coronademonstraties.

Niet lang voor de aanslag werden de adresgegevens van Groeneveld tegen zijn zin in bekendgemaakt op internet. Dit wordt doxing genoemd. Groeneveld heeft zich in het verleden weleens kritisch uitgelaten over demonstraties van corona-ontkenners en antivaxers in Groningen.

Daarnaast schrijft de journalist op de regionale nieuwswebsite Sikkom onder meer kritische stukken over verhuurders en bedrijven die hij van malafide praktijken beschuldigt. Als gevolg daarvan wordt de journalist al jarenlang bedreigd en geïntimideerd.