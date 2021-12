Alec Baldwin heeft voor het eerst sinds een fataal schietincident op de set van de film Rust een tv-interview gegeven. Het interview met ABC News-presentator George Stephanopoulos wordt donderdag uitgezonden op ABC en gestreamd op Hulu.

De uitzending werd woensdag aangekondigd in het programma Good Morning America. ABC zendt op 10 december ook een twee uur durende special uit waarin het ongeval dat cameravrouw Halyna Hutchins het leven kostte wordt onderzocht. Dat programma bevat extra rapportages en interviews.

"Ze was mijn vriendin", zei Baldwin over Hutchins in zijn eerste interview na haar dood. "Op de dag dat ik in Santa Fe aankwam en de opnames begonnen, nam ik haar en regisseur Joel (Souza, red.) mee uit eten. We vormden een goed geoliede crew die een film opnam en toen gebeurde dit vreselijke incident."

Baldwin schoot Hutchins per ongeluk dood met een pistool dat diende als rekwisiet. De autoriteiten van Santa Fe doen nog onderzoek naar het incident. Vooralsnog wordt niemand strafrechtelijk vervolgd. Wel hebben de autoriteiten gezegd dat er meerdere kogels op de filmset zijn gevonden.