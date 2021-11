De familie Meiland hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken dat Talpa de samenwerking stopt vanwege de islamkritische uitspraken van Erica Meiland. SBS6, dat realityserie Chateau Meiland uitzendt, wil verder niet reageren op de ophef die is ontstaan en zegt dat zaken buiten het programma om "voor rekening van de familie zelf" zijn.

Talpa laat dinsdag desgevraagd weten dat de samenwerking met de familie enkel de serie Chateau Meiland betreft.

"Het programma geeft een unieke blik in het bijzondere leven van de familie en staat bekend als luchtig amusement over het wel en wee van het gezin. Binnen die kaders van onze samenwerking doen we uitspraken over de familie en/of gebeurtenissen. Overige (privé)zaken en/of samenwerkingen, buiten het programma om, komen voor rekening van de familie zelf."

Wel zegt Talpa voor vrijheid van meningsuiting "en tegen het opzettelijk kwetsen van medemensen of bevolkingsgroepen" te zijn. De familie Meiland heeft zelf nog niet op de ophef gereageerd.

'Dat is toch niet normaal?'

In haar boek Erica zegt Meiland onder meer dat de islam "heel veel ellende" brengt. Ook spreekt ze zich kritisch uit over het dragen van hoofddoeken en boerka's. Zo zegt ze: "Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?"

Naar aanleiding van haar uitspraken besloten kaartenbedrijf Hallmark, matrassenmerk Emma en NIVEA de samenwerking met de Meilandjes te stoppen.