De redacteur die in Mediahuis-regiokranten een reconstructie schreef over complotdenkers rondom de begraafplaats van Bodegraven-Reeuwijk, besloot daar zijn naam niet onder zetten vanwege de op de persoon gerichte agressieve reacties die deze kwestie telkens veroorzaakt. Dat bevestigt hoofdredacteur regiokranten Corine de Vries van de uitgever desgevraagd aan NU.nl.

Het artikel stond afgelopen zaterdag in de regiobladen van het Mediahuis, zoals het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad en het Leidsch Dagblad. De redactie schrijft ook onderaan het stuk waarom de redacteur in kwestie niet genoemd wordt.

"Bij dit soort verhalen leggen we aan de desbetreffende auteur uit wat er in de nasleep mogelijk zou kunnen gebeuren", vertelt De Vries. "Daarom hebben we de naam er niet bij gezet. We willen transparant zijn, maar zonder dat zinnetje was het waarschijnlijk veel minder opgevallen."

Het artikel gaat over complotdenkers die verhalen verspreiden over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten, wat nabestaanden verdrietig en boos maakte. De gemeente veroordeelde het verstoren van de grafrust. Voor de begraafplaats geldt een noodverordening. De burgemeester ontvangt doodsbedreigingen.

"Het besluit om geen naam te vermelden is natuurlijk best opmerkelijk", erkent De Vries. "Maar het kan helpen, omdat een redacteur dan geen direct doel wordt van mensen die het niets eens zijn met zo'n stuk. De ene verslaggever kan wel met zulke reacties omgaan, voor een ander kan het enorm ingrijpend of zelfs traumatisch zijn. We zullen onze redacteuren nooit verplichten hun naam onder een stuk te zetten en bereiden ze ook voor op de mogelijke consequenties."

De Vries vraagt zich daarnaast af hoe erg het is als er geen naam van de redacteur bij een stuk staat. "Twintig jaar geleden stonden er veel minder namen in de krant. Het is natuurlijk ook vooral het medium dat de afzender is. Het is vooral voor journalisten relevant en interessant."

'Dat zou ik een enorme knieval vinden'

Steeds meer media kiezen voor een eigen aanpak om de veiligheid van hun werknemers te kunnen garanderen. Omroep Gelderland besloot na rellen tussen Vitesse- en NEC- supporters geen medewerkers meer rondom voetbalwedstrijden in te zetten. Maar het weglaten van de naam van een redacteur valt daar volgens De Vries niet mee te vergelijken.

"Het stuk van afgelopen zaterdag was een dijk van een verhaal. Dan is het best een offer om je naam er niet bij te zetten, maar ik vond het een verstandige beslissing. Als je verslag doet van rellen is het misschien ook slim geen naam onder het stuk te zetten. Niet naar de rellen toegaan vind ik echt geen optie. Dat zou ik een enorme knieval van de journalistiek vinden."

Desondanks zegt De Vries dat het geen schande is als een verslaggever zegt geen demonstraties of rellen te willen verslaan. "Niet alle verslaggevers zijn oorlogsverslaggevers. Geef journalisten de ruimte om te zeggen: ik durf niet. Dan zoeken wij iemand anders voor dat verhaal. Maar we gaan wel en we doen zeker verslag."