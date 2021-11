André van Duin en Gijs Scholten van Aschat zijn te zien in de derde editie van Schuld of Onschuld. Bij dit online evenement staat een rechtszaak centraal waarbij de kijker als jury fungeert en moet bepalen of de verdachte schuldig is.

Er zijn ook rollen weggelegd voor Kees Hulst, Jan Kooijman, Jules Croiset en Renée Soutendijk. De nieuwe aflevering, getiteld Midwinternachtsmoord, gaat over een zaak op een middelbare school, waar een docent Engels dood wordt aangetroffen. Van Duin speelt de rol van conciërge van de school, Scholten van Aschat speelt een getuige van de moord.

Schuld of Onschuld is een initiatief van theaterbureau Hummelinck Stuurman. Afgelopen december vond de eerste editie (De Kerstmoord) plaats. In maart was het tweede deel (De Droommoord) te zien.

De vijf dagen durende aflevering start op 27 december. Met een ticket krijgen kijkers toegang tot videogetuigenissen, verklaringen en pleidooien. Op basis hiervan moeten ze beslissen of de verdachte moet worden vervolgd.

Het oordeel wordt geveld op basis van de meerderheid van de stemmen. Op 3 januari, direct na de uitspraak, wordt een video getoond waarin te zien is wat er werkelijk is gebeurd.