De vier Nederlandse televisieprogramma's die maandag kans maakten op de Rose d'Or-award zijn buiten de prijzen gevallen. Netflix wist met de streamingserie Lupin wel in een van de categorieën de belangrijkste Europese televisieprijs in de wacht te slepen.

In november werd bekend dat vier Nederlandse programma's genomineerd waren voor de belangrijke Europese televisieprijzen.

Mijn Rembrandt, een documentaire van Oeke Hoogendijk, gaat over de wereld van de oude meesters. In Het geheim van de Meester reconstrueert een team van vier experts een bekend werk van een grote kunstenaar. In het seizoen dat dit jaar kans maakte was dat onder meer Het Melkmeisje van Johannes Vermeer. Beide programma's werden genomineerd in de categorie Kunst. Deze prijs ging naar FIRESTARTER - The Story of Bangarra.

In Hoofdzaken, genomineerd in de categorie Jeugd, nemen kinderen plaats in de stoel van kapper Marko en vertellen hem over een bijzonder deel van hun leven. Horrible Histories Black History sleepte deze prijs in de wacht.

Hitte, een thriller over het klimaat, was genomineerd voor de categorie Multiplatformserie. Deze prijs ging naar Interconnected: Fred Gets Feedback.

Omar Sy gekozen als beste acteur voor rol in Lupin

Acteur Omar Sy won de Rose d'Or award voor beste acteerprestatie voor zijn hoofdrol in de Netflix-serie Lupin.

De genomineerden zijn door 150 mediaprofessionals uit de internationale televisiewereld gekozen uit 750 inzendingen. Net als vorig jaar vond de uitreiking van de 60e Gouden Rozen vanwege de coronacrisis digitaal plaats.

Vorig jaar maakten drie Nederlandse programma's kans op de prijzen. Dat waren Frontberichten (BNNVARA), Toren C (VPRO) en Het Videodagboek van Anne Frank (NTR). Ook toen wist geen van de genomineerden een Gouden Roos te verzilveren.

In 2019 wonnen twee Nederlandse programma's een beeldje, dat waren de documentaire The Greenaway Alphabet en de NPO-webserie #Tagged.