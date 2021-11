Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Jasmine Sendar.

Na ruim vier weken op de eilanden van Kroatië wordt het spelletje steeds harder. Niet alleen de proeven zijn keihard, ook de eilandbewoners rekenen meedogenloos met elkaar af. De overgebleven deelnemers zijn niet bang om flink te konkelen en zo worden er plannetjes opgezet om onverwacht medebewoners naar huis te sturen.

Jasmine Sendar heeft een hele tijd op winnaarseiland gezeten en hield er al rekening mee: als ze het eiland moest verlaten, zou het wel eens haar laatste eilandraad kunnen worden. Na de ervaringen bij een eerdere eilandraad, waar ze tot haar eigen verbazing door haar vrienden verraden werden, voelde ze de bui al hangen.

Toch wisten Yuki Kempees en Britte Lagcher de actrice ervan te overtuigen niet alle vier haar stemmen in te zetten. Lagcher gebruikte haar eigen acteertalenten om Sendar zover te krijgen op haar te stemmen, maar niet met alles wat ze nog achter de hand had. En zo is Sendar de zoveelste die met troeven in de hand naar huis moet.

Je werd opnieuw door je kampgenoten verraden. Wat ging er door je heen op het moment dat je dat doorhad?

"Het voelde al niet goed hoor, de hele dag. Yuki en Britte hadden op mij in zitten praten en het ging maar door. Dus toen we bij de eilandraad zaten en ik de tweede stem tegen mezelf hoorde, wist ik al genoeg. Bij de eerste denk je nog: waar gaat dit heen? Heeft iemand zich toch bedacht? Is dit een soort noodgreep van Britte? Maar nee, dit was een vooropgezet plan."

"Ik heb 29 dagen in de expeditie gezeten en mij 29 dagen lang niet veilig gevoeld, ik moest constant op mijn hoede zijn. Als ik aan kwam lopen vielen de gesprekken stil, mensen keken naar me, dat geeft een naar gevoel. En dan heb je ook nog te maken met pittige omstandigheden: het was koud, je at weinig en je sliep slecht. Maar ik heb vooral genoten, hoor."

Hoe was het om de uitzendingen terug te zien?

"Vervelend. Dan blijkt dat mijn naam op zo'n beetje ieder eiland voorbijkwam, ik was daar echt verbaasd over. Je weet natuurlijk niet hoe mensen over je praten als je er niet bent. Mensen zeggen: het is een spel. En dat is waar. Maar je bent ook op elkaar aangewezen op zo'n plek. En ik had niemand om tegen te venten, geen vertrouwenspersoon. Dat is geen fijn gevoel, maar ik wilde niet dat dat de boventoon ging voeren tijdens mijn expeditie."

"Meedoen aan Expeditie stond altijd al op mijn bucketlist. Dan laat je zoiets het niet verpesten. Ik heb ook heel erg genoten van de proeven en de eilanden. En dat ik zo heb gevlamd tijdens de samensmeltingsproef, terwijl ik dacht: kan ik dit wel? Ik was heel benieuwd hoe ik het zou doen en ik heb mezelf steeds verrast. Het lukte me positief te blijven en mezelf te blijven. Online zag ik mensen die zeiden: waarom zou je die pizza delen? Hou 'm zelf! Maar zo ben ik niet opgevoed. Eten doe je niet alleen, dus ik deel mijn eten."

Jasmine Sendar is actrice. Jasmine Sendar is actrice. Foto: BrunoPress

Waar is het misgegaan?

"Ik heb daar heel lang over nagedacht en veel met vrienden over gesproken. Misschien kwam ik te sterk over, dat mensen dachten dat ik een bedreiging was? Ik weet dat ik nooit naar heb gedaan, dat ik verzorgend ben geweest naar mensen toe. Maar toch zeiden Dyantha (Brooks, red.) en Robbert (Rodenburg, red.) direct mijn naam toen het ging over wie ze eruit wilden stemmen."

"Op sociale media zag ik ook dat mensen reageerden op het feit dat ik Britte heb aangesproken toen ze mij naar huis hadden gestuurd. Ze vonden dat ik zo negatief was. Terwijl ik denk: ik spreek het uit, want dan is het klaar. En dat was ook zo. Maar mensen vinden blijkbaar dat je het beter gewoon helemaal niet kan noemen."

Kon je de expeditie makkelijk loslaten?

"Ik voelde echt een opluchting toen het klaar was, ik was blij dat ik even dat gekonkel kon loslaten en na al dat gedoe weer kon ademhalen. Maar ik heb ook met mijn vrienden gesproken: zit het goed tussen ons? Na 29 dagen voelde ik toch een soort wantrouwen, ik was rauw van het eiland. Gelukkig is mijn basis, mijn mensen, heel goed."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Tijdens de proef tegen Sandra (Ysbrandy, red.) en JayJay (Boske, red.) op winnaarseiland had ik gewoon moeten springen naar dat bordje. Ik ben te voorzichtig geweest. Maar verder ben ik heel blij met hoe ik het gedaan heb, ik ben trots op wie ik ben en hoe ik met iedereen ben omgegaan."

"Het is lastig om het terug te zien en het allemaal opnieuw te beleven. Maar ik weet ook: deze mensen had ik zelf niet uitgekozen om 29 dagen mee om te gaan en ik heb het heel goed gedaan. Daar ben ik heel blij mee, ik ben altijd mezelf gebleven."

Wie komt het sterkst over?

"Ik denk dat Do wel een goede kans maakt om te winnen. Zij heeft een soort van rust in zich en iedereen mag haar. Anouk (Maas, red.) is fysiek nog heel sterk en gefocust, ik denk dat zij ook nog ver kan komen."