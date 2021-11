De show Hier ben Ik, waarmee Claudia de Breij de afgelopen weken in Theater Carré in Amsterdam stond, wordt later op televisie uitgezonden. Afgelopen weekend, toen de cabaretière de voorstelling over Heintje Davids voor het laatst opvoerde, heeft BNNVARA opnames gemaakt.

"Goed nieuws voor de mensen die vroegen of deze voorstelling nog op televisie komt: het is gelukt! We hebben het dit weekend op de valreep kunnen opnemen en dankzij BNNVARA kun je het alsnog gaan zien", kondigt De Breij aan op Instagram.

De cabaretière ontwikkelde de familievoorstelling over de succesvolle revueartieste in 2020 speciaal voor Carré. Hier ben Ik ging vorig jaar oktober in première, maar vanwege de pandemie kon De Breij de show maar enkele keren spelen. Dit najaar hernam ze de voorstelling.

Wanneer Hier ben Ik op televisie te zien is, is nog niet duidelijk.