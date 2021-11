DPG Media, het grootste mediabedrijf van Nederland, verzoekt de publieke omroep om een centrale rol te gaan spelen bij de distributie van podcasts, meldt NRC. De NPO stelt de eigen podcasts beschikbaar in NPO Luister, maar zou in die app ook audioproducties van andere makers moeten toelaten.

"Lieve NPO, zet jullie platform open voor onze podcasts", zegt Iwan Reuvekamp, bij DPG Media verantwoordelijk voor digitale audio in Nederland, België en Denemarken. De verzamel-app NPO Luister bevindt zich in de experimentele fase en moet nog goedgekeurd worden door de minister, maar is wel al te gebruiken.

DPG Media, onder meer uitgever van de Volkskrant, het AD, en NU.nl, heeft geen eigen podcast-app. Het verzoek van het mediabedrijf komt voort uit de verwachting dat grote spelers als Apple en Spotify een centrale rol gaan spelen in de Nederlandse podcastmarkt.

"Overal zie je dat er naast Spotify en Apple nog ruimte is voor één lokale speler", zegt Reuvekamp. "Als de NPO de sector zou willen helpen, laten ze dan zorgen dat hun app die ene lokale speler wordt waar we allemaal in kunnen participeren."

Jurre Bosman, NPO-directeur audio, wil met DPG Media over het voorstel praten zodra er toestemming is om met NPO Luister door te gaan. NRC heeft anders dan DPG Media wel een eigen podcast-app.

De adjunct-hoofdredacteur van NRC, Harrison van der Vliet, reageert zuinig op het idee om van NPO Luister een soort gezamenlijke nationale podcast-app te maken. "Een interessante gedachte, maar ik weet niet of dat de beste besteding van publieke middelen is", zegt hij in NRC.