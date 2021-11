De finale van K2 zoekt K3 heeft zaterdagavond 719.000 kijkers getrokken. Daarmee staat het SBS6-programma volgens Stichting KijkOnderzoek op de dertiende plaats van de 25 best bekeken uitzendingen van de dag.

De finale was veruit de best bekeken aflevering van de reeks. Het programma, waarin de meidengroep op zoek ging naar een vervanger voor de vertrokken Klaasje, belandde vaak niet eens in de top 25 best bekeken programma's van de dag. Op het dieptepunt trok de show, die in de afgelopen weken op vrijdagavond werd uitgezonden, slechts 185.000 kijkers.

Vermoedelijk hebben de lage kijkcijfers mede te maken met het feit dat het programma in België een week voorliep. Zo werd vorige week al duidelijk dat alle mannelijke kandidaten waren uitgeschakeld, terwijl dit pas vrijdag in Nederland te zien was. Alleen de finale werd live en gelijktijdig in België en Nederland uitgezonden.

De top 3 van best bekeken programma's van zaterdag werden allen uitgezonden op NPO1. Het NOS Journaal van 20.00 uur was koploper met ruim 2,1 miljoen kijkers. Even tot hier volgde met 1,8 miljoen en Victor Mids trok met Mindf*ck ruim 1,5 miljoen kijkers.

De finale van K2 zoekt K3 werd zaterdagavond gewonnen door de Nederlandse Julia Boschman.