Ook in 2022 maakt RTL naast de reguliere editie van Expeditie Robinson op RTL 4 een versie voor de streamingdienst Videoland. Art Rooijakkers en Geraldine Kemper gaan het programma, waaraan bekende Nederlanders zullen meedoen, presenteren. Dat heeft RTL zaterdag bekendgemaakt.

Vorig jaar was er ook al een Videoland-versie van het programma. Daar deden acht onbekende Nederlanders en acht onbekende Belgen aan mee.

Videoland, het streamingplatform van RTL, is volgens zenderdirecteur Peter van der Vorst "uitgegroeid tot een platform waar grote merken een vaste waarde zijn". "Expeditie Robinson is zo'n merk", vindt hij. Daarom is in samenwerking met producent SimpelZodiak een speciale versie voor Videoland ontwikkeld.

De presentatoren "kunnen niet wachten" om aan het nieuwe programma te beginnen. "Wat de makers nu weer hebben bedacht voor de Videoland-versie van Expeditie Robinson… dat is zo bijzonder", laat Kemper weten. "Ik heb er heel veel zin in. Art en ik hebben elkaar gesproken en gaan dit avontuur met volle energie aan."

Het is niet bekend welke kandidaten aan het programma meedoen en waar de serie wordt opgenomen.