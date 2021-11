Ruim 5,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen gekeken. De uitzending werd daarmee iets beter bekeken dan die van 13 november, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Toen trok de persconferentie zo'n 5,4 miljoen kijkers.

De persconferentie, waarin demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een avondlockdown aankondigden, werd zoals gebruikelijk live uitgezonden op NPO1, RTL 4 en SBS6. Volgens SKO keken de meesten naar NPO1 (3.500.000). Naar de uitzending op RTL 4 keken 1.882.000 mensen en 321.000 kijkers stemden op SBS6 af.

De coronapersconferentie op NPO1 was het best bekeken programma van de dag, gevolgd door The Masked Singer op RTL 4. Daar keken 2,4 miljoen mensen naar. De laatste aflevering van het huidige seizoen van Jinek werd bekeken door 1,2 miljoen kijkers.