Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: Sterrin Smalbrugge.

Voor de meeste deelnemers van Expeditie Robinson is het halen - of zelfs winnen - van de finale het belangrijkste doel. Dat gold echter niet voor Sterrin Smalbrugge. De 28-jarige ecoloog wilde vooral haar vertrouwen in de mensheid terugwinnen. Die missie slaagde dankzij vriendschappen met andere deelnemers als Annemiek Koekoek, Stefano Keizers en JayJay Boske.

In de afgelopen aflevering kwam Smalbrugge, die momenteel in quarantaine zit omdat ze corona heeft, dan ook tot de conclusie dat haar missie op de Kroatische eilanden voltooid was. Daarom wilde ze de andere deelnemers graag de ruimte geven om verder te gaan op weg naar de finale. Tijdens de eilandraad ontving ze de meeste stemmen en werd ze naar huis gestuurd.

Waar kwam bij jou het gevoel vandaan dat je expeditie helemaal was voltooid?

"Voor mij was de belangrijkste missie om weer schoonheid in mensen te gaan zien en die was volbracht. Ik had al vanaf dag één een hele goede vriendschap met Stefano opgebouwd en dat was zo bijzonder voor mij. Daar zijn vervolgens ook nog eens Annemiek, JayJay en Robbert (Rodenburg, red.) bij gekomen. Ik heb zo veel vrienden gemaakt en ik had echt niet verwacht dat ik dat zou kunnen."

"Ik had al veel meer gekregen dan ik had durven hopen. Omdat ik overbleef met allemaal mensen die ik fantastisch vind, kon ik voor mijn gevoel niet anders dan mezelf opofferen. Ik gunde het hen nog meer om verder te komen dan mezelf. Bij hen speelt de missie om de finale te halen meer. Als ecoloog ben ik het wel gewend om in de rimboe te zijn en elke dag vuur te maken bij mijn huisje op een berg in Spanje. Ik wilde de anderen dat avontuur niet ontnemen."

Heb je achteraf nog spijt gekregen dat je tóch niet had doorgezet richting de finale?

"Nee, na de eilandraad was er bij mij meteen berusting. Ik heb 26 dagen meegedaan, wat best lang is. Ik heb het record gebroken van snelst gemaakte puzzel in het programma (ze deed er 24 seconden over, red.), wat natuurlijk fantastisch is om op zak te hebben. Ik heb hele gave proeven mogen doen en op het eiland op en top gesurvivald. Ik heb echt de volledige Robinson-ervaring gehad."

Wat is jou als survivalexpert zwaar gevallen in Kroatië?

"Ik vond het best heel intens dat je de hele tijd gevolgd wordt. Soms wil je even een-op-een een gesprek voeren en dat is niet altijd even makkelijk met de camera's. Verder heb ik mijn hondje heel erg gemist. Hij is al zestien jaar oud en ik had wel met de producers afgesproken dat ik meteen met de expeditie zou stoppen als hem iets zou overkomen, maar dat is gelukkig helemaal goed gegaan."

"Het lastigst was eigenlijk dat er zo weinig eten te vinden was. Dat kost een hoop energie. We zaten eigenlijk gewoon op een steen met naaldbomen en moesten elke dag die gore slakken eten. De tranen stonden ervan in mijn ogen. Anderen zeiden dat ze ze wel lekker vonden, maar ik weet niet hoor, het was gewoon walgelijk. Je eet het omdat je anders echt kapotgaat."

"We kregen echt maar 100 calorieën per dag binnen in de kou en soms stromende regen. Ik had echt nachten dat ik dacht: het zou me verbazen als ik 's ochtends weer wakker word. Ik heb voor het eerst in mijn leven intense honger gevoeld. Dat is in ons geval natuurlijk een keuze en ik besef dat privilege, maar het heeft me als mens wel empathischer gemaakt."

Wat heeft je ervaring uit Expeditie Robinson je bij thuiskomst gebracht?

"Ik ben een veel zelfverzekerder mens geworden. Ik doe voor mijn werk regelmatig lezingen voor een groot publiek. Voorheen kon ik echt ziek zijn en overgeven van de spanning vooraf, en dat is zo veel minder geworden. Ik heb nu echt het gevoel dat ik er mag zijn en dat het oké is om anders te zijn. Omdat je tijdens de expeditie zo diep gaat, denk ik dat de veranderingen in mij ook zo diep zijn dat ze blijvend zijn."

"De vriendschappen zijn ook gebleven. Robbert belde me gisterenavond nog even en ik heb onlangs samen met Stefano bij Annemiek op de boerderij een aflevering gekeken. Voor Expeditie Robinson zou ik ook nooit op iemand als JayJay hebben durven afstappen. Ik zou het veel te intimiderend hebben gevonden bij zo'n succesvol persoon, maar nu zijn we gewoon vrienden geworden."

Had je achteraf iets anders willen doen nu je de afleveringen terugziet?

"Ik vind het vooral jammer dat de zendtijd beperkt is en dat lang niet alle leuke momenten uitgezonden kunnen worden. Het komt niet altijd over hoe verschrikkelijk het was om iemand weg te moeten stemmen en hoe leuk de connecties waren tussen de deelnemers. Ik vind Sandra (Ysbrandy, red.) en Sylvana (IJsselmuiden, red.) bijvoorbeeld ook fantastische mensen."

"Wat ik wel leuk vind is hoeveel zendtijd er is vrijgemaakt voor mij en JayJay die door de natuur struinen. Ik krijg honderden berichten van mensen die hierdoor geïnspireerd zijn geraakt om eens vaker erop uit te gaan en te genieten van de kleine dingetjes in de natuur. Voor een ecoloog is dat het mooiste: dat je de liefde voor de planeet kan delen."

Wie komt er het sterkst over en maakt kans op de winst?

"Ik ben natuurlijk een groot fan van JayJay. Hij is op alle fronten sterk: fysiek en mentaal en hij zorgt ervoor dat anderen hun krachten vinden. Ik vind Yuki (Kempees, red.) ook een ijzersterke kandidaat. Dat zijn de mannen waar we op moeten gaan letten."