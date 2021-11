Het gesprek dat Paul de Leeuw voor zijn programma Busje komt zo met Adele voerde is donderdagavond door ruim een miljoen mensen bekeken. Daarmee was het de best bekeken aflevering van het programma sinds De Leeuw er op 4 november mee begon.

De Leeuw kent Adele al jaren: de Britse zangeres kwam in de begindagen van haar carrière regelmatig in zijn programma's langs. Bij het uitbrengen van haar vorige album, 25, mocht De Leeuw haar ook al spreken. De twee spraken nu over haar nieuwe album 30, dat ze onlangs uitbracht.

Voor De Leeuw en Busje komt zo leverde de uitzending met Adele een nieuw record op. De best bekeken aflevering tot nu toe was die van 11 november, waar 951.000 mensen naar keken.

Twee dagen eerder werd het interview dat Adele aan Oprah Winfrey gaf al uitgezonden bij NPO3. Daar keken toen 800.000 mensen naar.