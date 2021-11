Babette van Veen en Joep Sertons, die als stel te zien waren in Goede Tijden, Slechte Tijden, vertrekken uit de soap. Voor de twee was geen plek meer, vertellen ze donderdagavond in RTL Boulevard.

"We waren wel enigszins in shock toen we het hoorden", aldus Sertons. "En ook verdrietig", vult Van Veen aan. De actrice kwam in 2015 terug bij GTST als Linda Dekker, nadat ze die rol tussen 1990 en 1998 al had gespeeld. In 2005 was ze ook enkele maanden te zien in de soap.

"De kans dat je eruit vliegt, bestaat natuurlijk altijd. Maar ik ben nog nooit ergens uitgegooid, dus het was best even schrikken", zegt ze. Volgens haar had de serie te maken met diverse koerswijzigingen. "Ik dacht, we doen dit met z'n allen. Maar we doen het dus niet met z'n allen."

Volgens Sertons willen de makers van de RTL 4-soap met een kleinere cast door, waarbij vaker gebruik wordt gemaakt van gastrollen. "Ja, er is altijd een kans dat we terugkomen, maar daar gaan we niet van uit. We gaan elkaar missen."

De 53-jarige Van Veen en de 62-jarige Sertons zijn nog twee weken te zien in de soap.