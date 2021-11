Ewout Genemans heeft een documentaire gemaakt over de impact van de moord op Peter R. de Vries. De Bureau Hofstad-maker blikt met De Vries' kinderen Royce en Kelly terug op deze zware periode, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst.

Ook blikt Genemans met andere naasten van de misdaadverslaggever, zoals zijn collega's van RTL Boulevard, terug op wat er gebeurde rond de aanslag op De Vries. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rechtszaak die is gestart naar aanleiding van de moord.

"Peter heeft een enorme nalatenschap en laat een gat achter dat niet gevuld kan worden", zegt Genemans. "Toch zien we in de documentaire hoe zijn kinderen dit, in de geest van Peter, zo goed mogelijk proberen te doen. Zo is Kelly voorzitter geworden van Stichting De Gouden Tip en staat Royce de familie Verstappen bij in de zaak-Nicky Verstappen. Ik ben onder de indruk van de kracht van de familie en voel me vereerd dat ik met hen deze documentaire mag maken."

De Vries overleed op 15 juli, ruim een week nadat hij werd neergeschoten op straat in Amsterdam. De aanslag op de misdaadverslaggever veroorzaakte een grote schok in het hele land.

Staand verder leven is op 27 december te zien op RTL 4.