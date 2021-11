RTL brengt Big Brother op 3 januari 2022 weer terug op tv. Dan gaat het tweede seizoen sinds het programma vorig jaar terugkeerde op de Nederlandse televisie van start.

De realityserie die in Nederland voor het eerst in 1999 te zien was en in 2006 van de buis verdween, keerde begin dit jaar na vijftien jaar afwezigheid terug. De Nederlands-Vlaamse versie van het programma wist met de eerste uitzending 1,3 miljoen kijkers te boeien. Bij de finale waren hier nog 488.000 van over.

Het achtste seizoen wordt wederom gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Op 3 januari is de aftrap te zien, die zowel op RTL 4 als RTL 5 wordt uitgezonden. Vervolgens zijn de dagelijkse afleveringen te volgen bij RTL 5. Daarnaast zendt Videoland 24 uur per dag een livestream van de gebeurtenissen in het Big Brother-huis uit.

De vorige reeks werd gewonnen door Jill Goede die ruim 70.000 euro mee naar huis mocht nemen.