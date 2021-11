De eerste weken van zanggroep K3 in de nieuwe samenstelling worden op beeld vastgelegd voor een documentairereeks. De serie heet K3, Een Nieuw Begin en wordt vanaf 4 december wekelijks uitgezonden door de Vlaamse zender VTM.

In de serie is te zien dat de Vlaamse K3-leden Hanne en Marthe aan de slag gaan met de vervangster van de vertrekkende zangeres Klaasje. In die eerste periode staan grote concerten in het Sportpaleis op het programma.

Ook komt er een single uit, zijn er opnames voor een videoclip en worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuw album. Op dit moment zijn nog vier zangeressen in de race: Celester, Amy, Diede en Julia. Drie van hen komen uit Nederland.

De zoektocht naar de vervangster van Klaasje is op dit moment nog in volle gang in het tv-programma K2 zoekt K3. De finale wordt zaterdag 27 november uitgezonden.

In tegenstelling tot het programma rond deze zoektocht is de documentairereeks straks niet bij SBS6 te zien. Een woordvoerder van de zender laat weten de serie niet te zullen uitzenden.