De tv-special rond Adele op NPO3 is dinsdagavond door 797.000 mensen bekeken. In de special zong de Britse zangeres zowel haar bekendste nummers als nieuw werk. Dat werd afgewisseld met een interview dat Oprah Winfrey met Adele had.

In de twee uur durende special vertelde de Britse superster voor het eerst openhartig over haar scheiding, haar zoon Angelo en haar flinke gewichtsverlies. Dat gesprek was opgenomen voor een kleinschalig optreden bij het Griffith Observatory in Los Angeles.

Er waren flink wat Amerikaanse sterren bij aanwezig, zoals Leonardo DiCaprio, Drake en Lizzo. Adele zong naast haar grootste hits ook een aantal nummers van haar nieuwste album 30.

De special wist volgens Stichting KijkOnderzoek geen plekje te bemachtigen in de top tien van de best bekeken programma's van dinsdag; Adele: One Night Only kwam niet verder dan de twaalfde positie.

De eerste plaats was voor het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim twee miljoen mensen naar keken. Op twee staat het RTL Nieuws van 19.30 uur (1.644.000) en op drie het NOS Journaal van 18.00 uur (1.301.000). Het best bekeken amusement was De Rijdende Rechter op NPO1 - met 1.138.000 kijkers goed voor de vijfde plaats.