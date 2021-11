Omroep Ongehoord Nederland (ON!) mag vanaf het voorjaar van 2022 twee dagen per week een middagprogramma maken voor NPO1. Dat zegt NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman in Trouw.

Begin november zei NPO-directeur Frans Klein nog dat het door ON! voorgestelde programma te duur was.

"Wij vinden de aanvraag aan de hoge kant. Dus wij hebben gezegd: wij willen een benchmark voor dit programma ontwikkelen", zei Klein daar destijds over.

Het nieuwe programma van ON! moest volgens hem vergelijkbaar zijn met programma's als Goedemorgen Nederland en Tijd voor MAX die al door de NPO worden uitgezonden.

Rijxman deelt in het interview met Trouw geen details van de afspraken over het middagprogramma van ON!. Ook is nog niet bekend of de omroep al bij de start van het nieuwe jaar zal beginnen met het maken en uitzenden van programma's.

'Volgens mij is dat niet aan de orde'

ON! vindt dat ongevaccineerden bij de Nederlandse Publieke Omroep te weinig aandacht krijgen.

Rijxman is het niet eens met die kritiek: "Zij willen een doelgroep vertegenwoordigen die zich niet gehoord voelt. Ze praten bijvoorbeeld met ongevaccineerden, want zij vinden dat daar te weinig aandacht voor is. Dat die mensen worden geboycot. Volgens mij is dat totaal niet aan de orde, maar zij vinden van wel."



"Kennelijk is er wel degelijk een groep die zich door hen vertegenwoordigd voelt, als je zoveel handtekeningen binnenhaalt. Dus nu zitten ze vanaf januari in het bestel. Maar ze moeten zich, net als alle andere omroepen, wel houden aan de journalistieke codes."