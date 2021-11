Dua Lipa deelt vanaf 2022 wekelijks een nieuwsbrief met bijbehorende podcast, waarin ze onder meer persoonlijke aanbevelingen, gedachten en gesprekken deelt met haar fans. Het project gaat Service95 heten, zo kondigde de Britse zangeres dinsdag aan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer popcultuur, reisbestemmingen, onontdekte artiesten en verborgen juweeltjes.

"Ik heb er enorm veel plezier in om met anderen te delen wat ik heb geleerd", zegt Lipa. "Met dit project kan ik dit delen met iedereen die net zo nieuwsgierig is naar het leven als ik."

Elke nieuwsbrief bestaat uit aanbevelingen van de New Rules-zangeres, afgesloten met een persoonlijk briefje van haar. In de podcast gaat Lipa met anderen in gesprek over de gedeelde onderwerpen.