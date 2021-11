De bedreigingen aan het adres van Johan Derksen, waardoor hij eerder dit jaar een tijdje werd beveiligd, waren volgens Derksen zelf loos alarm.

Derksen vertelde in de zomer dat hij te maken had "met een bedreigingszaakje" en dat zijn baas John de Mol daarom had gezorgd voor beveiliging.

"Een tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar stuurde vanuit de gevangenis mails naar zijn vriendin en daarin werd mijn naam genoemd", vertelt Derksen in een column voor TKKR.

Daarin werd ook een foto van hem meegestuurd. Omdat de afzender van de brieven directe banden had met een beruchte crimineel, raadde het Openbaar Ministerie (OM) Derksen aan beveiliging te nemen. "Na de dood van Peter R. de Vries wilde het OM geen enkel risico lopen met mannetjes van de televisie."

Derksen droeg twee maanden lang paniekknop bij zich

De 72-jarige Derksen kreeg een persoonlijke beveiliger, die hij '007' noemde, moest onderweg van auto wisselen als hij een tv-optreden had en droeg altijd een paniekknop bij zich.

"Ik heb die knop twee maanden moeten verstoppen voor René van der Gijp, die er graag op wilde drukken, omdat hij het leuke televisie vond."

Uiteindelijk werd de beveiliging weer stopgezet, schrijft de journalist. "Na twee maanden meldde het OM dat het loos alarm was geweest." Waarom de naam van Derksen dan wel genoemd werd in de e-mails van de crimineel, wordt niet duidelijk.