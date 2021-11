Hans Kraay jr. krijgt geen vaste rol in de nieuwe dagelijkse talkshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Voor de presentator en voormalig voetballer is geen ruimte, zo werd maandag duidelijk in de uitzending van Veronica Inside.

"We hebben volgend jaar een programma met 50 procent voetbal en 50 procent andere onderwerpen", zo verklaarde Derksen. Samen met Genee en Van der Gijp zit Derksen aan de talkshowtafel "voor die 50 procent voetbal, maar dan moeten we voor die andere onderwerpen een specialist naast ons hebben die geen voetbalanalist is".

Kraay jr., die ook te gast was in de uitzending van Veronica Inside, heeft er vrede mee. "Ik heb hier zeventien jaar gezeten en vandaag is de een na laatste keer en daar hoeft niemand emotioneel over te doen. Ik vond het superleuk om hier te zijn."

Het nieuwe praatprogramma van Derksen, Genee en Van Der Gijp gaat VI Vandaag heten. De dagelijkse show is vanaf januari te zien bij SBS6.