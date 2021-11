Het nieuwe RTL 5-praatprogramma Dit Is Mijn Keus van Eddy Zoëy is maandagavond begonnen met 218.000 kijkers. De show ontbreekt daardoor op de lijst met de 25 best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

In Dit Is Mijn Keus komen mensen die 'anders' dan de gemiddelde mens zijn en afwijken van de norm aan het woord. In de eerste aflevering werd gesproken met fetisjisten.

Op primetime zetten de meeste tv-kijkers hun toestel op NPO1 voor het AVROTROS-programma Radar. Bijna anderhalf miljoen mensen zagen daarin de jaarlijkse uitreiking van de Loden Leeuwen voor de irritantste reclame en de irritantste BN'ers in reclames. Dit jaar vielen onder anderen Henny Huisman en Maxime Meiland in de prijzen.

Met 1,3 miljoen kijkers deed ook het NPO1-programma Spoorloos goede zaken. Op NPO3 was Hunted goed voor 797.000 kijkers en SBS6 bereikte met Familie Gillis: Massa is Kassa 739.000 mensen. RTL 4 en Veronica bleven daar met respectievelijk Tiny House Battle (624.000) en Veronica Inside (609.000) net achter.