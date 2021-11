Het programma Frontberichten, waarin medisch personeel tijdens de eerste coronagolf verslag deed van hun ervaringen door middel van ingestuurde video's, moet volgens bedenker Geertjan Lassche ondanks veel verzoeken niet terugkomen.

Het programma werd tussen 20 maart en 31 mei 2020 op NPO2 uitgezonden. Vanwege de stijging van de ziekenhuiscijfers en de belasting op de zorg, willen steeds meer mensen dat het programma terugkeert op televisie. Omroep MAX-baas Jan Slagter sprak zich daar maandag nog over uit.

Volgens Lassche is het echter onwaarschijnlijk dat Frontberichten opnieuw gemaakt gaat worden, laat hij desgevraagd aan NU.nl weten.

"Het is fijn dat ons programma zo gewaardeerd is. Maar ik vind niet dat Frontberichten in deze situatie moet terugkomen. We hadden toen een unieke journalistieke functie."

De journalist zag het programma als een journalistieke noodsprong. "Doordat de deuren van ziekenhuizen en ver­zor­gings­te­huizen gesloten werden, kon de journalistiek niet zelf verslag doen van binnenuit. Daarom maakten we in Frontberichten bij uitzondering van zorgverleners verslaggevers. Dat was de kern van Frontberichten."

'Het werd moeilijker onafhankelijk te blijven'

Daarnaast denkt Lassche dat Frontberichten op dit moment niet meer zo authentiek en urgent kan worden als toen, vooral doordat de benadering van het coronavirus door de maatschappij is veranderd en doordat veel problemen ontstaan doordat de richtlijnen niet meer door iedereen serieus worden genomen.

Lassche legt uit dat het maken van het programma een enorme klus was. Zo moest een redactie alle berichten filteren en controleren en moest een eindredactie selecteren en thematiseren.

"In het begin waren de bijdragen van de zorgverleners het meest authentiek. Maar toen de eerste paniek en angst waren verdwenen, begonnen communicatieafdelingen zich ook weer te bemoeien met de vlogs die werden ingestuurd. Daardoor werd het moeilijker om journalistiek onafhankelijk te blijven."

Dat Frontberichten in mei 2020 na 53 afleveringen stopte, was volgens Lassche dan ook een goede keuze: "Ook omdat reguliere media weer toegang hadden tot de zorg."

Lassche werd in januari 2021 door de redactie en de redactieadviesraad van het journalistenvakblad Villamedia tot journalist van het jaar verkozen.