Wintergasten keert dit najaar na bijna tien jaar afwezigheid terug op de Nederlandse televisie. Janine Abbring bespreekt met internationale gasten hun persoonlijke blik op onze tijd en de wereld aan de hand van zelfgekozen film- en televisiefragmenten.

Abbring spreekt in de laatste week van het jaar met historicus Yuval Noah Harari, performancekunstenaar Marina Abramovic, beeldend kunstenaar Grayson Perry en schrijver Colson Whitehead. De gesprekken zijn van 27 tot en met 30 december te zien op NPO 2.

Waar in Zomergasten doorgaans Nederlandse en Vlaamse gasten centraal staan, is Wintergasten juist bedoeld voor gesprekken met persoonlijkheden van buiten de Benelux. In eerdere reeksen waren onder anderen Desmond Tutu, Iggy Pop en Garri Kasparov te gast.

De winterse variant van Zomergasten begon in 2005 als Wereldgasten, tot het in 2007 werd omgedoopt tot Wintergasten. Het recentste seizoen van het programma dateert alweer uit 2012, destijds met presentator Raoul Heertje.