Omroep Brabant verwijdert alle logo's en stickers van de satelliet- en bedrijfswagens voor tv en radio, meldt het Brabants Dagblad. De reden hiervoor is de aanhoudende stroom bedreigingen aan het adres van medewerkers van de regionale omroep.

"Wat al een tijd regelmatig gebeurt, is dat verslaggevers en cameramensen in bedreigende situaties naar de auto lopen om een veilige haven te zoeken. De auto is dat nu niet meer. Het klinkt overdreven, maar die is door de herkenbaarheid juist een soort schietschijf geworden. Dus kiezen we voor de veiligheid voor onze mensen", aldus hoofdredacteur Renzo Veenstra.

"De plopkappen blijven herkenbaar, maar bij het grootste deel van het wagenpark zijn de stickers er al af. Vandaag wordt de laatste auto 'kaal gemaakt'. Het is een triest dieptepunt."

Omroep Brabant volgt daarmee het voorbeeld van de NOS, dat vorig jaar de logo's van de satellietwagens haalde. Hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff sprak toen van een "nederlaag voor de NOS, maar vooral ook voor de journalistiek". "De journalistiek ligt onder vuur van mensen en groeperingen die alleen hun eigen wereld willen terugzien, elk ander perspectief onmogelijk proberen te maken en daarmee de persvrijheid aantasten."

Knieval voor geweld

Veenstra noemt het besluit van Omroep Brabant een "knieval voor geweld". "Eigenlijk wil ik niet klagen. We zijn een nuchtere stoere Brabantse omroep, maar we hebben de laatste jaren zoveel meegemaakt. Doodsbedreigingen in de mail, aan de telefoon, langs het veld en rondom ons pand. Verslaggevers worden zelfs privé lastiggevallen en bedreigd. Alleen aan beveiliging van onze mensen zijn we al 30.000 euro kwijt."

De hoofdredacteur vertelt dat er intern veel discussie is geweest. "In eerste instantie heb ik ook gezegd: we halen onze stickers er níét af, maar dan ga je met elkaar praten en kom je tot de conclusie dat de veiligheid van onze mensen altijd voorgaat."

Aantal incidenten tegen journalisten toegenomen

Het aantal incidenten tegen journalisten is tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Met regelmaat worden ze belaagd, bespuugd of nageschreeuwd tijdens protesten tegen de coronamaatregelen of op plekken waar de maatregelen niet worden nageleefd. Zo werd bij kerken op Urk en in Krimpen aan den IJssel geweld tegen journalisten gebruikt.

Uit recente cijfers van vakbond NVJ blijkt dat ruim acht op de tien journalisten (82 procent) in het afgelopen jaar weleens te maken hebben gehad met agressie of bedreiging. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2017. Zo'n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incidenten.