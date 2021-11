Omroep MAX-baas Jan Slagter mist een programma als Frontberichten, dat diepe indruk maakte tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Dat vertelde hij maandag op NPO Radio 1.

"Iedereen was verbijsterd wat er achter die deuren gebeurde in de ziekenhuizen", aldus Slagter. "Maar we hebben het inmiddels allemaal wel een beetje gezien. Ik hoop dat het nog dezelfde impact zou hebben."

In het dagelijkse BNNVARA-programma konden mensen hun verhaal insturen in de vorm van een vlog. Zo konden artsen, verpleegkundigen, leraren, thuiszorgmedewerkers, politieagenten, schoonmakers, en andere hulpverleners uit heel Nederland van zich laten horen. Journalist Geertjan Lassche werd als bedenker en maker van het programma uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2020.

Volgens Slagter zou het helpen als ziekenhuizen zelf naar buiten brengen welke impact de pandemie heeft op het personeel en de intensive cares (ic's). "Het is heel goed als de mensen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd dit naar buiten brengen", meende de omroepbaas. "Als wij journalisten dat doen, denken mensen toch: oh, die mensen in de media. Maar als zij het doen, hoop ik dat het wel die impact weer gaat krijgen."

Slagter haalde het Radboudumc aan als voorbeeld. Het Nijmeegse ziekenhuis deelde onlangs een filmpje waarin artsen beklemtonen hoe belangrijk het is om de coronaregels te blijven volgen, omdat code zwart nadert. Het filmpje werd de afgelopen dagen vele tienduizenden keren gedeeld.