Met de uitnodiging van een vijfde getuige wordt de juridische strijd tussen medium Derek Ogilvie en RTL Nederland vandaag weer hervat in de rechtbank. van Leeuwarden Maar waar gaat de onenigheid over?

De 56-jarige Ogilvie stelt dat hij met overleden personen kan communiceren en is een van de bekendste televisiemediums van Europa. Ook beweert de Schot heel makkelijk en effectief in contact te kunnen komen met baby's.

In 2007 was hij te zien in het RTL-programma Baby's wil is wet, waarin hij als een soort 'babyfluisteraar' fungeerde. Een jaar later zocht hij het eerder aangeduide contact met de doden in het programma The Ghost Whisperer.

In de jaren daarop presenteerde hij soortgelijke programma's, maar is hij ook te zien in Ik kom bij je eten. Tussen 2008 en 2016 staat Ogilvie, onder andere als medium, in samenwerking met RTL in theaters door heel Nederland.

Ogilvie eist miljoenen

De rechtszaak is in gang gezet omdat Ogilvie miljoenen euro's van RTL eist wegens het niet uitbetalen van opbrengsten van theatershows. Volgens hem had hij op basis van zijn contract een deel moeten krijgen van de bruto-opbrengst.

RTL heeft hem altijd uitbetaald op basis van de netto-opbrengst, dus na aftrek van de kosten. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de zender hem ruim een ton moest betalen. Dat vond Ogilvie te weinig en hij ging in hoger beroep.

Het hoger beroep werd 3 februari 2020 behandeld bij de civiele rechter van het hof. De uitspraak zou in april worden gedaan, maar er werd nog een getuigenverhoor toegewezen. Drie getuigen werden 12 oktober 2020 bevraagd door het hof. Op 26 november 2020 verscheen een vierde getuige voor het hof.

Vijfde getuige gehoord

Deze getuige, destijds een fiscaal adviseur van RTL, verklaarde dat hij het contract had gezien, maar dat de passage over de uitbetaling voor hem niet relevant was. Het ging hem er alleen om dat de overeenkomst duidelijk maakte dat Ogilvie niet in dienst was bij RTL vanwege belastingvoordelen.

Een vijfde getuige was volgens Ogilvie in 2016 aanwezig bij een gesprek tussen kopstukken van RTL. Daarbij zou zijn gesproken over het uitbetalen van de Schot. De datum voor het horen van deze getuige is meerdere keren verplaatst.

RTL zegt in een reactie geen uitspraken te willen doen over lopende zaken.