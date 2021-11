Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson zo lang mogelijk te overleven op een onbewoond eiland. NU.nl spreekt iedere week met de afvaller. Deze week: René van Meurs.

Dat het vorige week lukte Jan van Halst naar huis te sturen toen hij even weg was van Winnaarseiland, was een meesterzet. Expeditie Robinson is niet alleen een spel waarin de sterkste overwint: het is ook belangrijk om sluw te zijn en plannetjes te smeden om geduchte concurrenten naar huis te sturen.

Deze week leek het er even op dat het weer zou gaan gebeuren, maar dit keer met Yuki Kempees. De dj heeft al aardig wat spellen gewonnen en maakt dus een goede kans op de winst, eigenschappen die andere deelnemers minder prettig vinden.

René van Meurs opperde zijn goede vriend er anders eens uit te stemmen, maar dat kwam als een boemerang terug: het plan verliep totaal anders en zo werd de cabaretier door zijn medekandidaten zonder pardon naar huis gestuurd.

Je wordt totaal verrast door je kampgenoten en naar huis gestuurd. Wanneer begon het te dagen dat de plannen anders waren?

"Pas op de eilandraad, bij de derde stem. De eerste stem was mijn naam, toen dacht ik nog: oh, maar dat is Anouks (Maas, red.) handschrift, dat klopt wel. De tweede was ook van Anouk, maar de derde week af. Toen was het eigenlijk meteen duidelijk. Dat ze extra stemmen hebben ingezet, voelt als een schrale troost. Blijkbaar wilden ze echt van mij af."

"Ik dacht dat ik een bondje had. Britte (Lagcher, red.) en ik waren beste vrienden voor het leven op het eiland, dus ik voelde me heel veilig en heb veel te naïef alles eruit gegooid wat in me opkwam. Dus ook: 'Moeten we Yuki niet naar huis sturen?' Niet dat ik dat ooit van plan was, maar ik was gewoon hardop aan het nadenken. Ik zag echt niet aankomen dat ze mij naar huis zouden stemmen."

Wat ging er door je heen toen duidelijk werd dat je echt naar huis moest?

"Ik baalde enorm dat er niet toch nog een eiland was, helemaal als je weet hoeveel mogelijkheden er eerder zijn geweest toch in het spel te blijven. Achteraf denk je toch: had ik maar net als John (de Bever, red.) die eerste proef verloren. Hij heeft daarna op Afvallerseiland amper nog iets hoeven doen en was bijna net zo ver gekomen. Terwijl wij iedere keer een proef hadden en daarbij niet alleen het risico liepen weggestemd te worden, maar ook een blessure konden oplopen."

"Ik heb op dag twaalf een spiertje in mijn bovenbeen gescheurd, want je loopt je niet warm voor je aan de proef begint en dus heb je snel dat soort dingen. Ik loop daarvoor nu nog bij een fysiotherapeut. Fysiek voelde ik dat ik op m'n tandvlees liep, mentaal had ik echt nog wel even door gekund. Je weet je toch iedere dag weer op te laden. Ik vond alle proeven zo fantastisch, ik kijk er ook echt naar uit om te zien wat er nu nog gaat komen."

"Ik had nog wel meer van mezelf willen laten zien ook. Dit jaar valt het menselijke aspect me een beetje tegen. Omdat er zoveel eilanden en zoveel deelnemers zijn, leer je mensen niet echt goed kennen. Dat was voorgaande jaren wel anders, ik mis dat."

René van Meurs is cabaretier. René van Meurs is cabaretier. Foto: BrunoPress

Waar is het misgegaan?

"Op twee punten: zelfoverschatting en naïviteit. Zelfoverschatting, omdat ik dacht dat wat we met Jan hadden geflikt, best nog eens met Yuki zouden kunnen doen. Dat kon ook, maar dan met mij, haha. En naïviteit, omdat ik veel te open was. Ik had eerst even zelf moeten nadenken en het daarna pas moeten uitspreken. Het was nooit echt een optie om Yuki naar huis te sturen, hij was mijn maatje."

Hoe was het om weer thuis te komen? Kon je het loslaten?

"Ja eigenlijk meteen. Ik vond thuiskomen echt heerlijk. Het leven was gewoon doorgegaan en ik vond allerlei cadeautjes: letterlijke cadeautjes in de vorm van brood met hagelvlokken, maar ook symbolische. Ik had bericht gekregen dat ik in Carré mag gaan optreden op 21 januari. Dan kom je lekker thuis hoor. Ik ben me echt gaan focussen op wat kon en hoe heerlijk het was om midden in de nacht te kunnen denken: ik neem nog een boterham. Mijn vriendin had overigens nooit zin in een broodje om drie uur 's nachts."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik had met Sandra (Ysbrandy, red.) mee moeten kijken hoe zij aan het koken was, dat was zo knap. Dan had ik er thuis ook nog wat aan gehad. En ik had dus net als John die eerste proef moeten verliezen. En wat ik echt jammer vind: ik had veel meer moeten genieten van de rustdagen. Daar voelde het op de dagen dat we geen proef hadden altijd als een straf, want je wil door en spelen. Maar eigenlijk was het heerlijk: niksdoen is ook echt niks doen, hier thuis speelt er toch altijd nog iets op de achtergrond."

Wie komt het sterkst over?

"Op Bandana-eiland is dat zeker Yuki. Hij heeft een paar dagen goed kunnen slapen, heeft nog extra stemmen en een immuniteitsring. Op het andere eiland Jayjay (Boske, red.) en Robbert (Rodenburg, red.). Die laatste ontpopt zich echt als een slimme, sterke gast. Je ziet hem groeien."