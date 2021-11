1,8 miljoen Nederlanders keken zondagmiddag naar de Grand Prix van Qatar, die de Brit Lewis Hamilton heeft gewonnen. De op twee na laatste race van het jaar, waarin Max Verstappen tweede werd, was via Ziggo Sport (1,2 miljoen kijkers) en Ziggo Sport Select (699.000 kijkers) te zien.

Voor Hamilton was het zijn 8e winst van dit seizoen en de 102e uit zijn gehele loopbaan. Zijn achterstand op Verstappen is door deze zege en die van Brazilië verkleind van negentien naar acht punten.

De nabeschouwing van de race werd eveneens goed bekeken: 862.000 mensen bleven hangen bij de nabespreking van Ziggo Sport. Op 5 december (Saoedi-Arabië) en 12 december (Abu Dhabi) volgen nog twee races.

Via NPO1 was dit weekend het schaatsen voor de wereldbeker in Hongarije te zien. Naar de 1.500 meter van de heren keken 569.000 mensen.